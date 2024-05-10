Microsoft выпустит для смартфонов свой аналог App Store этим летом

Microsoft в июле запустит мобильный игровой магазин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова президента Xbox Сары Бонд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В магазине приложений от Microsoft будут доступны мобильные игры от внутренних студий компании, включая Minecraft и Candy Crush Saga, а также проекты партнеров компании и сторонние игры в будущем. При этом размер взимаемой с издателей комиссии не уточняется.

При этом магазин Microsoft будет представлять собой веб-версию, а не отдельное приложение. Таким образом, в Microsoft намерены стать полноценным конкурентом для Google Play и App Store от Apple. Каким образом будут устанавливаться игры на iPhone из этого магазина, не уточняется.

В октябре 2023 года Microsoft завершила сделку по покупке компании Activision Blizzard King за $68,7 млрд. Благодаря этому Xbox завладела King, у которой есть успешная мобильная игровая франшиза Candy Crush Saga. За 11 лет эти игры принесли компании $20 млрд. Кроме того, в распоряжении Microsoft попали игры Call of Duty Mobile и новая Warzone Mobile.

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