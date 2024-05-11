Раскрыты дизайн и характеристики смартфона Meizu 21 Note

Компания Meizu на своей странице в китайской социальной сети Weibo анонсировала скорую презентацию нового смартфона Meizu 21 Note, передает Day.Az.

Согласно публикации компании, Meizu 21 Note получит схожий с Meizu 21 дизайн. Уже официально раскрыты некоторые характеристики устройства. Так, смартфон получит экран с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 144 Гц.

За производительность новинки будут отвечать прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. Также гаджет получит аккумулятор емкостью 5500 мАч.

Среди прочего компания анонсировала, что Meizu 21 Note будет работать под управлением фирменной прошивки Flyme AIOS. Это прошивка на базе Android, в которую интегрированы функции искусственного интеллекта.

В прошлом в сети всплывали фотографии якобы смартфона Meizu линейки Note. Дизайн устройства сильно отличался от того, что показала компания - тот смартфон был похож на iPhone, тогда как официальный дизайн напоминает флагманы Samsung.

Полноценная презентация Meizu 21 Note запланирована на 16 мая, а в продажу новинка поступит по цене от 2799 юаней.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!