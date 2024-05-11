Вниманию пользователей Google Chrome

Google выпустила обновление безопасности для браузера Chrome с исправлением уязвимости CVE-2024-4671, которая была обнаружена анонимным экспертом в области информационной безопасности. Этой брешью активно пользуются хакеры, сообщает Day.Az со ссылкой на портал HelpNetSecurity.

Google подчеркивает, что эксплойт для данной уязвимости существует, однако подробности о том, как он используется злоумышленниками, не уточняются. Ошибка Use-After-Free может привести к несанкционированному доступу к данным, сбоям системы или даже удаленному выполнению кода на устройствах пользователей.

Последствия эксплуатации уязвимости зависят от уровня доступа хакеров к системе жертвы. В худшем случае это может привести к установке вредоносного ПО, изменению или удалению данных, а также созданию новых учетных записей с правами администратора.

Проблема также касается других браузеров, построенных на основе Chromium, включая Microsoft Edge и Brave. Microsoft уже подтвердила осведомленность о данной уязвимости и сообщила о работе над соответствующим обновлением безопасности. Что касается Chrome, то для пользователей Windows обновление доступно под номером 124.0.6367.202, а для Mac и Linux - 124.0.6367.201. Пользователям рекомендуют обновить свои браузеры для предотвращения возможных кибератак.

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