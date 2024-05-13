Samsung следом за Apple отказалась от создания беспилотных машин

Недавно компания Apple отказалась от планов создания автопилота или полностью автоматически управляемого электромобиля после десятилетия попыток. Похожие планы также были оставлены южнокорейской корпорацией Samsung Electronics, которая была гораздо более скрытной в своем подходе к этой технологии. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Business Korea.

По данным СМИ, Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), который был ответственен за разработку систем автономного вождения, исключил их из числа своих проектов. Материальные и кадровые ресурсы будут перенаправлены на робототехнику. Последний год показал, что испытателям Samsung удалось преодолеть 200 км по дорогам общего пользования на прототипе транспортного средства, оснащенного фирменным автопилотом.

Дальнейшее развитие подобных систем было признано нецелесообразным. Это связано с трудностями технического характера и необходимостью значительных усилий. Кроме того, финансовая отдача от таких инвестиций остается сомнительной, особенно учитывая, что вкладывать крупные суммы придется на длительный период.

Наконец, конкуренция в этой сфере очень высока, и традиционные производители автомобилей имеют более высокую мотивацию достичь успеха в этом направлении. Таким образом, отказ Samsung от своих амбиций в этой области является естественным шагом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!