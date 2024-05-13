В сети появилась первая фотография смартфона-раскладушки Xiaomi Mix Flip

В базе регулятора 3C в Китае обнаружена первая "раскладушка" Xiaomi с горизонтальной линией сгиба - Mix Flip. Благодаря этому открытию стало известно, что новинка поддерживает зарядку мощностью 67 Вт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Кроме того, по данным GizmoChina, на популярном китайском микроблоге Weibo появилась первая живая фотография устройства. На снимке видна задняя панель смартфона с дополнительным экраном и секцией над ним, где расположен модуль двойной камеры, окруженный двумя светодиодными вспышками. Заметен логотип Leica на модуле камер, что может говорить о совместной работе компаний над камерной системой Mix Flip. Вторая часть задней панели выполнена в золотистом цвете с логотипом Xiaomi в нижней части.

Согласно данным инсайдеров, в гибком смартфоне будет установлена основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и датчиком Omnivision OV60A для двукратного оптического зума. Предположительно, устройство поддерживает беспроводную зарядку и защиту от воды.

Ожидается, что Mix Flip будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, сообщается о поддержке смартфоном спутниковой связи.

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