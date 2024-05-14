Microsoft выпустит компьютер с ИИ

Корпорация Microsoft представит первые компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники медиа рассказали, что весной компания выпустит первые компьютеры с поддержкой ИИ - Surface Pro и Surface Laptop. По информации инсайдеров, модели будут конкурировать по производительности с Apple iPad Pro и MacBook Pro. Девайсы первыми получат поддержку функций ИИ, которые появятся в Windows 11.

Устройства Microsoft будут оснащены чипами Intel Core Ultra и Qualcomm Snapdragon X Elite с нейронным процессорами NPU. Модели Surface Pro и Surface Laptop будут доступны как с процессорами Intel, так и ARM. Гаджеты должны получить OLED-дисплеи и аккумулятор, рассчитанный на целый день автономной работы.

Также источники рассказали, что Intel-версия компьютеров с ИИ появится в апреле, ARM-версия будет доступна в июне. Функции искусственного интеллекта, с которыми будут работать ПК, будут доступны в Windows 11 версии 24H2. Новая версия ОС выйдет осенью.

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