Google объяснила, почему одинаковые Pixel 8 не сможет запускать нейросети

Несмотря на то что смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro имеют одинаковый чип Tensor G3, базовая модель не получит поддержку чат-бота Gemini Nano. Об этом сообщает портал 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания объясняет это решение аппаратными ограничениями, хотя конкретные детали этих ограничений не раскрываются. Отмечается, что Pixel 8 Pro имеет больший объем оперативной памяти - 12 ГБ против 8 ГБ у базовой модели, что может быть критично для работы систем искусственного интеллекта. Тем не менее младшая модель в линейке Samsung Galaxy S24 тоже имеет 8 ГБ оперативной памяти и без видимых проблем работает с ИИ Galaxy AI наравне с другими версиями.

Кроме того, Google намекает на то, что Gemini Nano в обозримом будущем будет доступен на других премиальных устройствах, но пока не уточняет, распространится ли эта функция на предыдущие модели смартфонов Pixel.

Google Gemini Nano - это младшая версия языковой модели компании, которая, в отличие от Gemini Pro и Ultra, может работать локально на устройстве, не обращаясь к серверам Google.

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