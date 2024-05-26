Смартфоны станут более радиоактивными

Специалисты компании Stocklytics заявили, что смартфоны окажутся более вредными для здоровья в будущем.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в отчете на сайте фирмы.

По прогнозу авторов исследования, радиоактивное излучение от смартфонов неизменно будет расти с развитием технологий - они окажутся основными источниками радиации для человека. Специалисты заметили, что при работе на частотах 2G, 3G и 4G устройства занимают примерно 0,7-2,7 гигагерц. С появлением 5G смартфоны заняли более широкий спектр - до 80 гигагерц. "Значительное увеличение частоты вызывает опасения по поводу возможности еще более высокого уровня излучения", - говорится в отчете.

Также в материале перечислены телефоны, которые выделяются по уровню радиоактивного излучения или удельной скорости поглощения (SAR) - показатель определяет скорость, с которой тело поглощает радиочастотную энергию. Лидером рейтинга оказался Xiaomi Mi A1, который получил SAR 1,75 ватт на килограмм.

"Производители смартфонов должны улучшить конструкцию девайсов, чтобы снизить риски, связанные с чрезмерным радиационным воздействием", - отметил аналитик Stocklytics Эдит Ридс.

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