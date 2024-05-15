Скандальная Helldivers 2 стала одной из самых успешных игр Sony

В рамках отчета за прошедший финансовый год компания Sony раскрыла продажи игры Helldivers 2, которая оказалась одним из самых успешных проектов Sony.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал DTF.

Согласно предоставленной Sony информации, продажи Helldivers 2 на PlayStation 5 и ПК за 12 недель (по состоянию на 5 мая) составили 12 млн копий. Благодаря этому Helldivers 2 стала самой быстро продаваемой игрой Sony в истории, обойдя рекорд God of War Ragnarok, которая достигла 11 млн продаж за 10 недель.

В компании сообщили, что кооперативный шутер, разработанный Arrowhead, превзошел все ожидания руководства. По мнению аналитиков, одной из ключевых причин успеха игры стал ее одновременный релиз на двух платформах. При этом обычно Sony выпускает свои игры сначала на консолях, а на ПК лишь через несколько лет.

Несмотря на миллионные продажи, Helldivers 2 сняли с продажи в Steam в 180 странах по всему миру, где у пользователей нет возможности официально зарегистрировать аккаунт PlayStation Network. Из-за решения Sony обязать пользователей связать игру в Steam с фирменным сервисом PSN, некоторые геймеры оформили возврат. Учтены ли в заявленные 12 млн отозванные копии, не уточняется.

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