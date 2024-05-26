Невролог назвала способ распознавания «детского» инсульта

Распознать "детский" инсульт можно по ряду симптомов. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с "Лайф", передает Day.Az.

По ее словам, о развитии недуга могут сигнализировать головная боль, эпилепсия, рвота и сонливость. Кроме того, к инсульту может привести разрыв артериовенозных мальформаций (АВМ). Он сопровождается кровотечением и комой, вплоть до летального исхода.

"В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта - геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей", - подчеркнула Демьяновская.

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