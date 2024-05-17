Главы МИД Совета Европы подписали соглашение о регулировании использования ИИ

Совет Европы (СЕ) сообщил о принятии странами-участницами соглашения о регулировании использования искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий документ был подписан участниками встречи Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), состоявшейся в Страсбурге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет Европы принял первый в истории юридически обязывающий международный договор, направленный на обеспечение соблюдения правовых норм в области прав человека, демократии и верховенства закона при использовании систем искусственного интеллекта. Договор, который могут подписать и неевропейские страны, устанавливает правовые рамки, применимые на протяжении всего жизненного цикла систем искусственного интеллекта, учитывает риски, которые эти системы могут представлять, и способствует развитию ответственных инноваций", - гласит документ, распространенный пресс-службой организации.

Уточняется, что речь идет о рамочной конвенции, которая разрабатывалась на протяжении двух лет при сотрудничестве 46 стран-участниц и 11 стран, не входящих в СЕ (Аргентина, Австралия, Ватикан, Израиль, Канада, Коста-Рика, Мексика, Перу, США, Уругвай и Япония). Конвенция регулирует использование ИИ как государственными, так и частными компаниями и обязывает стороны проверять соблюдение стандартов в области прав человека при использовании таких технологий, или же накладывать запрет на их использование при невозможности обеспечить данное требование. Также договор требует от участников принять меры для обеспечения того, чтобы системы ИИ не использовались для подрыва демократических институтов и процессов, включая принципы разделения властей, независимости судебной власти и доступа к правосудию.

Впрочем, положения конвенции не обязательны к применению, когда речь идет о защите интересов национальной безопасности, уточняет Совет Европы. "Конвенция не будет применяться к вопросам национальной обороны или к научно-исследовательской деятельности, за исключением случаев, когда тестирование систем искусственного интеллекта может нарушить права человека, демократию и верховенство закона", - гласит коммюнике.

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