Apple прекратила продажи последнего планшета с кнопкой

Корпорация Apple перестала продавать последний iPad с кнопкой Home. На это обратило внимание издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После презентации планшетов iPad Pro и iPad Air 7 мая фирма прекратила продажи iPad 9. Эта модель отличалась от остальных тем, что имела физическую кнопку Home и 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников. Таким образом, девайс сняли с продажи - приобрести его можно будет только в магазинах партнеров Apple.

Для сравнения, iPad 10-го поколения получил другой дизайн - он лишился кнопки Home и порта для проводной гарнитуры. "У iPad 9 также не было поддержки стилуса Apple Pencil второго поколения, и его дизайн устарел, но это все равно было быстрое развлекательное устройство, которое часто продавалось со скидкой", - прокомментировали снятие с продажи аппарата журналисты.

Также специалисты заметили, что iPad 10 начали продавать со скидкой 100 долларов. Стоимость устройства в магазинах США составляет 349 долларов.

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