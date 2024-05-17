Лучшая компьютерная игра 2023 года выйдет для iPhone и iPad

Вслед за полноценными ПК-портами нескольких Resident Evil и Death Stranding на флагманских iPhone и iPad выйдет одна из лучших игр 2023 года - Baldur's Gate 3. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил блогер Dame Tech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников блогера, уже в начале 2025 года в мобильном App Store будет представлена Baldur's Gate 3 - ролевая игра, завоевавшая множество наград и положительных отзывов в 2023 году, в том числе звание игры года на The Game Awards. Ее релиз ожидается для iPad Pro с чипами Apple M-серии и iPhone 15 Pro.

К моменту релиза Baldur's Gate 3 в продаже уже будут iPhone 16 Pro и Pro Max, которые, вероятнее всего, тоже получат поддержку этой игры.

Эксклюзивные ПК-порты AAA-игр для смартфонов и планшетов Apple выделяет App Store на фоне более казуального Google Play Store. Портирование полноценных игр на мобильные устройства открывает для Apple возможность привлечения широкой аудитории и потенциально увеличить продажи своих флагманских устройств.

Не исключено, что анонс игры состоится осенью в рамках презентации смартфонов iPhone 16, как это было в случае с Resident Evil и другими играми на мероприятии, посвященном iPhone 15.

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