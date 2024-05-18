У разработчиков легендарного плеера Winamp закончились деньги

Llama Group объявила, что 24 сентября 2024 года сделает открытым ПО легендарного медиаплеера Winamp. Об этом говорится на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое решение позволит разработчикам со всего мира вносить свой вклад в создание новых версий программы.

Предполагается, что такое решение связано с финансовыми трудностями - в прошлом году компания была вынуждена продать проект Shoutcast и сократить команду разработчиков Winamp.

Весной текущего года компания объявила о перезапуске Winamp, который стал стриминговым сервисом с возможностью подписки на отдельных исполнителей. Обновленный плеер заработал у пользователей 15 апреля. По всей видимости, приложение не принесло разработчикам ожидаемого дохода, в результате чего его сервис решили отдать на поддержку сообщества.

Winamp был создан в 1997 году разработчиками Джастином Франкелем и Дмитрием Болдыревым. Это один из старейших плееров, который насчитывает около 83 млн пользователей. Последней версией Winamp значится программа под номером 5.9.2.10042.

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