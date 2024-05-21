Американская компания Take-Two Interactive обозначила релизное окно игры Grand Theft Auto VI. На это в числе прочих медиа обратило внимание издание VentureBeat, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отчете компании, которая выступает издателем игр Rockstar Games, названы сроки выхода GTA VI - осень 2025 года. До этого момента корпорация не конкретизировала, когда выйдет игра: релиз тайтла ожидали в течение всего 2025 года.

"Мы абсолютно уверены, что Rockstar Games подарит нам беспрецедентные впечатления от своих продуктов, и наши ожидания относительно коммерческого воздействия новой игры продолжают расти", - отметил в своем обращении руководитель Take-Two Interactive Штраус Зельник.

Также в отчете говорится, что актуальная часть серии - Grand Theft Auto V - до сих пор пользуется популярностью. За последний квартал компании удалось продать 5 миллионов копий. С момента выхода игры в 2013 году было реализовано 200 миллионов копий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!