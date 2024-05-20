Windows 11 научилась записывать все действия пользователей

Microsoft внедрила новую функцию в операционную систему Windows 11, которая записывает пользовательскую активность на компьютере. Об этом сообщает портал WindowsLatest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция под названием Recall And Snapshots пока была замечена в предварительной версии Windows 11 сборки 26212. Она предназначена для сохранения истории действий пользователя, в том числе открытых файлов, папок и приложений.

Нововведение представляет собой временную шкалу, которая позволяет восстанавливать историю действий пользователя. В целях обеспечения конфиденциальности пользователи смогут отключить эту функцию, хотя предварительные данные указывают на то, что она может быть активирована по умолчанию.

Официальная дата релиза данной функции в стабильной версии Windows 11 пока не объявлена. Ожидается, что Microsoft может представить нововведение на предстоящем мероприятии, посвященном ИИ, которое запланировано на 20 мая.

В рамках предстоящего мероприятия ожидается анонс Windows 11 2024 Update, особый упор в которой был сделан на ИИ, функции AI Explorer, новых устройств семейства Surface и многое другое.

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