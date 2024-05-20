Apple выпустит самый дорогой iPhone в истории

Стало известно о планах корпорации Apple относительно iPhone 17. Об этом сообщает издание The Information, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников медиа, в компании уже запланировали выпуск iPhone 17 Pro Max - несмотря на то, что девайс должен выйти не раньше осени 2025 года. Инсайдеры рассказали, что флагман окажется самым дорогим в истории смартфонов бренда, однако не раскрыли его стоимость. В настоящий момент самым дорогим телефоном Apple является iPhone 15 Pro Max, который стоит минимум 1200 долларов.

Также в материале говорится, что будущий iPhone окажется самым тонким смартфоном Apple. По словам журналистов медиа, 7 мая компания представила свой самый тонкий продукт - планшет iPad Pro, который имеет толщину корпуса 5,1 миллиметра. Будущий iPhone 17 Pro Max получит дисплей не больше 6,7 дюйма.

Неизвестно, сколько смартфонов Apple представит в 2025 году, однако инсайдеры уверены, что компания перестанет выпускать модели iPhone Plus, оснащенные 6,7-дюймовым дисплеем. В заключение источники назвали важность выпуска iPhone 17 Pro Max сравнимой с релизом iPhone X в 2017 году.

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