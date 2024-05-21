Раскрыт год выхода Xbox нового поколения

Согласно последним сообщениям, Microsoft планирует выпуск следующей Xbox к концу 2026 года. Эту информацию разгласил известный инсайдер The Ghost of Hope, ссылаясь на данные проверенных источников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер также утверждает, что Call of Duty 2026 может стать одной из игр стартовой линейки нового поколения Xbox. Пока детали о консоли остаются неизвестными, но Microsoft заявляла о значительных инвестициях в следующее поколение игровой консоли и подготовке самого крупного технологического прорыва в истории перехода между поколениями консолей.

В то время как Sony, как ожидается, выпустит PlayStation 6 не раньше 2027 года, японская корпорация должна представить Pro-версию PlayStation 5 с улучшенным железом и новыми возможностями к концу 2024 года.

По данным ресурса VGChartz, консоли Xbox Series X и S в текущем поколении являются наиболее отстающими с точки зрения продаж - на них по всему миру приходится тираж в размере 28,37 млн копий. Для сравнения: показатель PlayStation 5 - 57,66 млн устройств. Абсолютным лидером рынка остается Nintendo с ее гибридным устройством Switch, которая продалась тиражом 139,68 млн штук.

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