Samsung разрабатывает часы со значительно улучшенной беспроводной зарядкой

На ближайшем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung планирует показать новые устройства, включая смартфоны и часы. По данным Федеральной комиссии по связи США (FCC), среди них окажутся как минимум смарт-часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch FE. Об этом сообщает издание Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Часы Galaxy Watch 7 будут представлены несколькими моделями, различающимися размерами и возможностями подключения. Номера моделей SM-L300, SM-L305, SM-L310 и SM-L315 уже указаны в базе данных FCC. Модель SM-L305, предполагается, получит беспроводную зарядку на 15 Вт, что позволит увеличить скорость зарядки на 50% по сравнению с предыдущими моделями.

В свою очередь Galaxy Watch FE, имеющие номер модели SM-R861, будут оснащены пятиваттной беспроводной зарядкой. Эти часы позиционируются как более доступный вариант со средними техническими характеристиками.

Хотя информация из листинга FCC в основном касается возможностей зарядки и номеров моделей, она дает основание ожидать скорого представления новых устройств от Samsung. По слухам, компания готовит дополнительные варианты смарт-часов и "инновационные" функции, такие как измерение уровня глюкозы в крови.

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