Apple устроила распродажу iPhone из-за Huawei

Корпорация Apple объявила о снижении цен на смартфоны в Китае. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что американская компания обновила страницу своего магазина на сайте Tmall Alibaba Group - одной из крупнейших торговых площадок в Китае. В Apple объявили, что стоимость новых iPhone снизилась на сумму до 2300 юаней.

Стоимость базовой версии iPhone 15 снизилась до 4599 юаней - на старте продаж осенью девайс продавали за 5999 юаней. Флагманский iPhone 15 Pro Max теперь стоит 7949 юаней. В сентябре гаджет продавали за 9999 юаней. Специалисты MacRumors рассказали, что распродажу устроили в связи с давлением на Apple и высокой конкуренцией на местном рынке смартфонов - в том числе со стороны Huawei.

В материале говорится, что Apple становится сложнее продавать свои устройства - особенно на фоне того, что смартфоны вышли прошлой осенью. Напротив, девайсы новой флагманской серии Huawei Pura 70 появились в середине апреля.

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