Компании Apple предложили отказаться от бренда iPhone, потому что он устарел

В 1998 году маркетолог Кен Сигалл придумал бренд iMac. Теперь он в интервью изданию Wired предложил Apple отказаться от префикса "i" в названии iPhone, так как он утратил свою первоначальную значимость, передает Day.Az.

Изначально предложенное внутри компании название для компьютера MacMan было отвергнуто в пользу более современного и лаконичного iMac, что подчеркивало инновационную функцию подключения к интернету. Этот маркетинговый ход стал основой для последующих продуктов, таких как iPod, iPhone, iPad, iTunes и iCloud.

Сигалл настаивает на том, что "i" больше не несет в себе прежнего смысла и должен быть исключен из брендинга. По словам маркетолога, Apple построила свой бренд вокруг этого префикса.

Партнер брендингового агентства Forge Coop Эшвинн Кришнасвами согласен с этим мнением, отмечая, что в современном мире, где интернет доступен везде и каждому, префикс уже кажется устаревшим. И все же он подчеркивает, что сила бренда Apple настолько велика, что потребители будут покупать продукцию независимо от ее названия.

Тем не менее все современные устройства Apple выходили уже без префикса "i". Среди них, например, Apple TV, Apple Watch, HomePod, Vision Pro, Mac Studio и другие.

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