Смартфон Xiaomi получит экран без складок

Китайская корпорация Xiaomi запланировала выход инновационного складного смартфона. Об этом сообщает издание Android Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на сообщение известного инсайдера Digital Chat Station. По словам автора, складной аппарат Mix Fold 4 будет иметь новую конструкцию шарниров, благодаря чему на гибком экране не будут появляться складки.

Также выпущенный девайс получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. Кроме того, Mix Fold 4 выйдет с аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 ватт. Для сравнения, у актуального смартфона Mix Fold 3 батарея имеет емкость 4800 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 67 ватт.

Основная камера девайса получит разрешение 50 мегапикселей. Также Digital Chat Station выяснил, что складной смартфон будет иметь защиту от влаги и пыли. Еще одной отличительной особенностью гаджета может стать наличие спутниковой связи.

Сроки выхода и стоимость Mix Fold 4 не раскрываются. В отличие от Mix Fold 3, новый аппарат может выйти на международном рынке.

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