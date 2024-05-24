Анонсирована мрачная новая часть Call of Duty

Activision официально объявила о разработке новой части популярной серии шутеров Call of Duty с подзаголовком Black Ops 6. На данный момент разработчики представили лишь логотип будущей игры, однако подробности о проекте будут раскрыты уже 9 июня. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание DTF.

Как сообщается, над созданием Call of Duty: Black Ops 6 совместно работают студии Treyarch и Raven Software. Разработка проекта велась более трех лет.

Ранее в сети были обнаружены ролики, которые, предположительно, являются тизерами новой игры. Вероятно, компания планировала сделать анонс 23 мая, но видеоролики утекли раньше запланированного срока.

Презентация Call of Duty: Black Ops 6 от Activision и Treyarch состоится 9 июня, сразу после завершения Xbox Games Showcase 2024. Трансляция мероприятия будет доступна для всех желающих.

Call of Duty - это серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, выпускаемая американской компанией Activision. Франшиза существует с 2003 года и на текущий момент насчитывает несколько десятков тайтлов.

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