В Apple хотят продавать еще более дорогие iPhone и ноутбуки

Несмотря на то, что технику Apple принято считать премиальной, в компании наметилась тенденция по производству еще более дорогих устройств в линейке Ultra. Об этом пишет портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цены на iPhone выше, чем на большинство смартфонов на Android, а Mac дороже обычных ПК, и это касается каждого продукта компании, отмечают эксперты. В ближайшем будущем Apple планирует выпускать еще более дорогие версии почти всех своих продуктов. Предполагается, что такие устройства будут иметь в названии слово Ultra, как, например, флагманские часы Apple Watch Ultra из титана.

Эксперименты с выпуском более премиальных устройств начались еще с iPhone X, который вышел одновременно с iPhone 8 и продавался по цене от $999. Тогда этот смартфон показал, что фанаты Apple готовы платить за более современный iPhone. Затем Apple выпустила Apple Watch Ultra, которые также оказались успешными.

В этом году Apple уже выпустила два премиальных устройства: шлем Vision Pro за $3499 и iPad Pro M4, максимальная версия которого стала еще дороже. По слухам, в 2025 году Apple представит iPhone 17 Ultra, а в 2026 году - ноутбук со складным экраном. Аналитики считают, что цены на эти новинки снова превысят психологическую отметку.

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