Приложения на iPhone разрешат скачивать с сайтов разработчиков

Компания Apple разрешит загружать приложения на iPhone напрямую, в обход App Store. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении говорится, что это право получат потребители из стран Евросоюза (ЕС). Владельцы iPhone смогут скачивать приложения непосредственно с сайтов разработчиков. Новая функция будет доступна позже этой весной.

При этом разработички ПО должны будут соответствовать определенным критериям. В частности, у них должно быть популярное приложение, скачанное в Европе не менее одного миллиона раз. Apple по-прежнему будет взимать комиссию за покупки внутри приложения.

"Распространение приложений непосредственно с веб-сайта требует ответственности и контроля за пользовательским опытом, включая возможность управлять приложениями, обеспечивать поддержку клиентов и возмещение средств", - объяснили ограничения в корпорации. Нововведения связаны с Законом о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в марте.

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