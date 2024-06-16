Названо основное предназначение умного кольца Samsung

Первое смарт-кольцо Samsung позволит продвинутым образом следить за употреблением пищи. Об этом сообщает корейское издание Chosun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник медиа рассказал, что основное предназначение умного девайса будет заключаться в контроле потребления пищи. Кольцо Galaxy Ring будет интегрировано с платформой кулинарных рекомендаций Samsung Food - оно поможет считать калории и более точно придерживаться диеты.

По словам инсайдера, в том числе Galaxy Ring можно будет интегрировать с умными холодильниками и приборами для приготовления пищи от Samsung. Так, смарт-холодильник будет следить за наличием продуктов, а рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) поможет с рецептами блюд. В материале умное кольцо назвали более предпочтительным вариантом для пользователя, чем смарт-часы, так как его удобнее носить целый день.

Также источник полагает, что смарт-кольцо будет дешевле умных часов Galaxy Watch, поэтому новое устройство должно быстро стать популярным. Сервис Samsung Food, с которым будет работать умное кольцо, доступен в 104 странах и переведен на восемь языков.

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