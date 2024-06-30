Раскрыты подробности iOS 18

Компания Apple предложит пользователям iOS 18 произвольно настраивать расположение иконок на рабочем столе. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно источникам медиа, в новой версии iOS пользователи смогут располагать ярлыки приложений по своему усмотрению. Так, в настоящий момент экран имеет невидимую сетку, к которой привязаны иконки. В обновлении появится больше свободы действий: так, между ярлыками можно будет оставлять пустое пространство.

Журналисты издания отметили, что первым о нововведениях рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Однако он не раскрыл точные подробности. В настоящий момент пользователи iPhone могут свободно расставлять иконки на экране только с помощью сторонних программ.

В материале говорится, что новая функция будет соответствовать iOS 18, которую многие эксперты называют крупнейшим обновлением ОС за последние несколько лет. Анонс iOS 18 ожидается летом на конференции WWDC, полноценный выход - осенью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!