Россия и Китай подписали договор о Международной научной лунной станции.

Госдума в ходе пленарного заседания ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, передает Day.Az.

Согласно тексту соглашения, главной задачей МНЛС станет проведение разнопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ. Например, исследование и эксплуатация территории Луны, фундаментальные эксперименты и проверка технологий, с возможностью перспективного присутствия человека на естественном спутнике Земли.

Означенный документ подразумевает укрепление стратегического сотрудничества двух стран, развитие совместной космической деятельности, закрепление ведущей роли России в освоении космоса.

В апреле власти Китая и Таиланда подписали первоначальные соглашения о сотрудничестве в мирном использовании космического пространства и международных лунных исследовательских станций.

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