В браузере Opera появится нейросеть Gemini от Google

Opera и Google заключили партнерство, в результате которого в браузере Opera появится чат-бот Gemini. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В браузере Opera One уже есть ИИ-ассистент Aria, который построен на архитектуре Opera multi-LLM Composer AI. Эта архитектура позволяет использовать сразу несколько нейросетей для выполнения разных задач. Пользователям не нужно выбирать конкретную модель вручную. Система сама анализирует запрос и отправляет его подходящей нейросети.

В Opera отметили, что уже более 20 лет сотрудничают с Google, и теперь в их ИИ-ассистент Aria интегрирован Gemini от американской компании. Opera будет использовать Gemini для бесплатной генерации изображений на базе Imagen 2, а также модель преобразования текста в речь для озвучивания текста.

Такой подход позволяет разработчикам браузера избегать необходимости обучать собственные модели и предлагать пользователям своеобразный агрегатор с возможностью использования сразу нескольких нейросетей. Пользователь просто отправляет запрос, а система автоматически выбирает наиболее подходящую модель.

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