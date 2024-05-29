Xiaomi выпустила смарт-часы для детей с детальным описанием их перемещений

Компания Xiaomi представила часы для детей Mitu Watch S1, которые позволяют родителям отслеживать местоположение и получать уведомления при появлении ребенка в опасных зонах. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Xiaomi Mitu Watch S1 оснащены 1,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 448x368 пикселей. В экране имеется каплевидный U-образный вырез для селфи-камеры на 5 Мп, которую можно использовать для видеозвонка с детьми, а основную камеру на 8 Мп - для показа окружения.

Часы также имеют 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, а за точность показа местоположения в них отвечают GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO и QZSS. Кроме того, с помощью алгоритмов на базе искусственного интеллекта и датчиков определения местоположения устройство может информировать родителей не только показом координат ребенка, но и его местоположения в помещении. В часах имеется и 90-дневная история перемещений, которую можно проверить с помощью смартфона.

Родители могут также задать на карте дом, школу или опасные зоны. В таком случае часы проинформируют взрослых, если ребенок зашел в них или покинул определенную локацию. Гаджет также способен определять отклонение от привычных маршрутов и долгое нахождение в поездке.

Среди прочих особенностей Mitu Watch S1 отмечают поддержку обучающих приложений, мессенджеров WeChat и QQ, радио, онлайн-ТВ, отслеживания показателей здоровья, в том числе утомленности, усталости глаз, эмоционального состояния, ЧСС и SpO2, а также более 100 спортивных режимов.

Xiaomi Mitu Watch S1 оценили в Китае в 1199 юаней. Появятся ли они за пределами КНР, не сообщается.

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