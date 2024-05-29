В Китае показали небольшой ноутбук с двумя OLED-экранами и поддержкой ИИ

Китайская компания GPD анонсировала компактный ноутбук GPD Duo с двумя OLED-экранами. Об этом говорится на странице бренда в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка отличается уникальной конструкцией: дополнительный экран крепится сверху от основного, что позволяет расширить возможности ноутбука, в том числе для совместного использования двумя пользователями. Оба OLED-экрана диагональю 13,3 дюйма созданы компанией Samsung. Это сенсорные дисплеи с поддержкой стилуса и протокола MPP. Какие-либо подробные характеристики дисплеев пока не раскрываются.

Компания отмечает, что новый GPD Duo оснащен функциями искусственного интеллекта. Как пишет портал iXBT, это указывает на использование процессоров AMD Ryzen 7040/8040 или Core Ultra. Кроме того, на рекламном постере указано, что гаджет имеет TDP 35 Вт.

Когда пройдет полноценная презентация GPD Duo и сколько будет стоить устройство, не уточняется. Компания GPD известна выпуском разнообразных портативных игровых консолей под управлением Windows.

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