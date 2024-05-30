Sony официально назвала дату крупной презентации новых игр State of Play

Sony официально анонсировала презентацию State of Play, которая пройдет ночью 31 мая. Об этом сообщается в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Получасовая презентация начнется 31 мая в 02:00 по бакинскому времени. В рамках State of Play Sony расскажет о 14 играх для PlayStation 5 и шлема виртуальной реальности PS VR2. Отмечается, что среди анонсов будут проекты от внутренних студий, а особое внимание будет уделено играм, запланированным к релизу в текущем году.

По слухам, на State of Play будет представлен новый трейлер ремейка культового хоррора Silent Hill 2, а также анонсирована дата его выхода, онлайн-шутер Concord от Firewalk Studios, новая часть Astro Bot, LEGO Horizon Adventures - совместный проект Sony и LEGO по серии Horizon. Кроме того, ожидается, что на мероприятии будет анонсирована ПК-версия God of War Ragnarok. Ранее авторитетный инсайдер billbil-kun заявлял, что ПК-порт "Бога войны" представят "очень скоро".

Посмотреть State of Play в прямом эфире можно будет 31 мая в 02:00 по бакинскому времени на YouTube, Twitch и TikTok. В ту же ночь, в 03:00, состоится презентация Konami, посвященная франшизе Silent Hill.

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