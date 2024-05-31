TikTok создаст новый алгоритм для США

TikTok создает новый алгоритм рекомендаций для американской аудитории, в результате чего может быть образована новая независимая версия приложения для США. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что клон алгоритма разрабатывается для американской аудитории, которая насчитывает 170 млн пользователей. В результате этого может получиться новая версия приложения, которая работает независимо от китайской ByteDance, а также будет более приемлема для законодателей США, планирующих запретить соцсеть.

По данным источников, отделение алгоритма может послужить основой для продажи американских активов, хотя в настоящее время таких планов у компании нет.

До этого стало известно, что большинство американцев (58%) считают, что Китай использует социальную сеть TikTok для формирования общественного мнения в США. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Reuters, который был проведен совместно с компанией Ipsos.

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