В Японии усилят режим секретности в некоторых областях промышленности

Правительство Японии приняло решение усилить режим секретности и предотвращения утечек за рубеж новейших технологий в некоторых отраслях промышленности. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Nikkei.

По ее данным, речь идет о производстве полупроводников, новейших электронных компонентов, аккумуляторов большой емкости, обрабатывающих станков, промышленных роботов и авиационных деталей. Частные компании, работающие в этих областях, при получении государственных субсидий и льгот обязаны будут взять на себя дополнительные обязательства по обеспечению безопасности.

В частности, им нужно будет проводить консультации с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии при принятии решений о переносе производств за рубеж. Эти компании также должны подписывать соглашения о сохранении секретности с подрядчиками. Выполнение этих обязательств будет проверяться на регулярной основе, отмечает газета.

По ее сведениям, правительство также обяжет частные компании в этих сферах экономики ограничить число сотрудников, допущенных к секретным разработкам. При выходе на пенсию или переходе на другую работу эти сотрудники будут подписывать обязательства о неразглашении закрытых сведений.

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