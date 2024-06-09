Компания Sony сразу же запретила продавать в 180 странах новый God of War для ПК

В рамках презентации State of Play компания Sony анонсировала ПК-версию God of War Ragnarok. Игра выйдет уже в сентябре, но не во всех странах, сообщает портал DTF, передает Day.Az.

ПК-порт God of War Ragnarok обещает технические улучшения по сравнению с оригинальной версией для PlayStation 4 и 5. Среди ключевых нововведений отмечают поддержку 4K-разрешения, неограниченной частоты кадров, DLSS 3.7, FSR 3.1 и XeSS 1.3.

Кроме того, игра сможет отображаться на сверхшироких мониторах с соотношением сторон 21:9 и 32:9, а дополнение Valhalla уже будет включено в базовую версию God of War Ragnarok.

Несмотря на скорый релиз, поиграть в God of War Ragnarok смогут далеко не все геймеры из-за того, что для доступа к тайтлу на ПК потребуется учетная запись PlayStation Network. Поэтому в 180 странах, где нет официальной поддержки PSN, игра недоступна. Тем не менее к сентябрю планы компании могут измениться.

God of War Ragnarok вышла для PlayStation 4 и 5 в ноябре 2022 года. Критики и геймеры высоко оценили вторую часть обновленной серии "Бога войны".

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