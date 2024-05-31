iQOO выпустила два недорогих и мощных планшета на Android с большими экранами

Компания iQOO представила планшеты iQOO Pad 2 и 2 Pro, которые получили разные процессоры от Qualcomm и MediaTek. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель iQOO Pad 2 оснащается 12-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800х1968 пикселей и частотой обновления изображения до 144 Гц. Для планшета заявлены максимальная яркость в 600 нит и поддержка HDR.

За производительность базового iQOO Pad 2 отвечают Snapdragon 8s Gen 3, 8 или 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. В планшете установлены аккумулятор на 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, шесть динамиков, а также две камеры - основная на 8 Мп и фронтальная с разрешением 5 Мп.

Флагманский iQOO Pad 2 Pro отличается использованием 13-дюймового IPS-экрана с разрешением 3096х2064 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В данном случае яркость экрана может достигать уже 900 нит.

Эта версия заметно мощнее младшей, так как в ней установлены флагманский Dimensity 9300+, 8, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Среди прочих особенностей указывают наличие аккумулятора емкостью 11500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт, восьми динамиков, NFC и 13-мегапиксельной основной камеры с фронтальной на 8 Мп.

В iQOO Pad 2 и 2 Pro поступили в продажу по цене от 2499 юаней и от 3399 юаней соответственно.

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