Ученые создали из меди антимикробное покрытие для сенсорных дисплеев

Испанские ученые из Барселонского института науки и технологий разработали ультратонкую медную пленку с бактерицидным эффектом. Ее можно использовать для защиты экранов сенсорных устройств от патогенов. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Materials (CommMats), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медь - хорошо известный биоцидный металл с высокой эффективностью против широкого спектра микроорганизмов. Однако медные покрытия преимущественно непрозрачны, что на сегодня не позволяет реализовать прозрачное антимикробное решение на основе меди, подходящее для дисплеев. Кроме того, высокая электропроводность металлической пленки может отрицательно повлиять на работу сенсорных функций мобильных устройств.

Команда создала прозрачную наноструктурированную медную поверхность (TANCS), которая не проводит ток и устойчива к росту определенных микробов.

Процесс изготовления поверхности включал нанесение на стеклянную подложку ультратонкой медной пленки номинальной толщиной 3,5 нанометра. Затем исследователи применили процесс быстрого термического отжига для формирования обезвоженных наночастиц меди оптимального размера и распределения.

Особая конструкция и метод обеспечили противомикробный эффект, прозрачность, нейтральность цвета и электрическую изоляцию.

Авторы исследования изучили морфологию изготовленного покрытия, оптический отклик, антимикробную эффективность и механическую прочность. TANCS продемонстрировал способность устранять более 99,9% золотистого стафилококка, присутствующего на тестируемых поверхностях, в течение двух часов в строгих сухих условиях испытаний.

Кроме того, подложка продемонстрировала оптическую прозрачность, обеспечивающую 70-80% светопропускания в видимом диапазоне (380-750 нм) и нейтральность цвета.

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