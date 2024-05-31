Фонд “YAŞAT” и “Nar” в Международный день защиты детей поздравили детей шехидов

Nar 1 июня - в Международный день защиты детей - оказал поддержку реализации проекта "Караван подарков", организованного Фондом "YAŞAT".

Мобильный оператор совместно с Фондом по всей территории страны по случаю праздника поздравил свыше 1700 детей из семей шехидов, предоставив им различные подарки. Основная цель Nar, всегда выполняющего свой моральный долг перед Родиной, в этом проекте порадовать детей шехидов-героев, отдавших свои жизни за Родину, и оказать поддержку их развитию. Короткий видеоотчет можете посмотреть здесь.

Отметим, что одним из основных направлений корпоративной социальной ответственности Nar является защита национального духовного наследия. В этом направлении Nar всегда уделяет особое внимание семьям шехидов и ветеранов, а также реализации успешных проектов на освобожденных от оккупации территориях. Подробную информацию о социальных проектах, которые поддерживает мобильный оператор, можете получить здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.