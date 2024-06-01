В Еврокомиссии увидели угрозу в Telegram

Враждебно настроенные по отношению к Евросозу субъекты могут злоупотреблять отсутствием регулирования в Telegram для распространения фейковых новостей в восточных странах блока, считает заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам европейских ценностей и прозрачности Вера Юрова, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Telegram - это проблема", - сказала она Bloomberg. По мнению вице-президента ЕК, мессенджер подконтролен российским властям, и он особенно распространен "в восточных странах-членах ЕС, где есть русскоязычное меньшинство". Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону говорил, что заявления о связях мессенджера с российскими властями выгодны конкурентам, которые "видят в этом простой способ дискредитировать" платформу.

Юрова назвала Telegram "особым случаем": у платформы, по данным ее представителей, 42 млн пользователей в Евросоюзе. Это ниже порога в 45 млн, установленного законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Закон вступил в силу в феврале, он предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и нелегального контента для крупных платформ.

По словам Юровой, сейчас власти проверяют, действительно ли у Telegram 42 млн пользователей в Евросоюзе. Если выяснится, что их больше, Брюсселю "придется глубоко разобраться в том, как работает" мессенджер.

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