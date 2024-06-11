Новую функцию Windows 11 назвали пиар-катастрофой

Пользователи Windows 11 по большей части не доверяют новой функции Recall в частности и Microsoft в целом. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа напомнили, что одной из главных особенностей Windows 11 24H2 станет Recall - функция, которая с определенной периодичностью делает скриншоты экрана компьютера. Глава Microsoft Сатья Наделла назвал ее "фотографической памятью". По словам редактора Windows Latest Зака Боудена, Recall уже не вышла, но стала "пиар-катастрофой".

Боуден заметил, что пользователи соцсетей в целом негативно встретили анонс новой опции Windows. По его словам, они испугались слива личных данных и того, что Microsoft может следить за ними. "Пользователи называют эту функцию буквально шпионским или вредоносным ПО, и множество людей заявляют, что после нее они с гордостью перейдут на Linux или Mac", - заявил Зак Боуден.

Специалист объяснил, что Windows - слишком "дырявая" система для того, чтобы запускать сервисы, имеющие такой высокий уровень обращения с личными данным пользователей. Также Боуден заметил, что за последние годы Microsoft подпортила себе репутацию ухудшением Windows, навязыванием браузера Edge и развертыванием полноэкранной рекламы. Редактор Windows Latest подытожил, что пользователи скорее настроены не верить корпорации, чем наоборот.

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