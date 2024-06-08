В работе Telegram произошел сбой

Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает Day.Az.

Согласно данным Downdetector, у 68% возникли сложности с подключением к серверу, у 30% - к доступом к приложению.

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