https://news.day.az/hitech/1666809.html В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает Day.Az.
Согласно данным Downdetector, у 68% возникли сложности с подключением к серверу, у 30% - к доступом к приложению.
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