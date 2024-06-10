НАТО профинансировало производителя боевых роботов

Инновационный фонд НАТО (NIF) профинансировал производителя автономных боевых роботов ARX Robotics.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба стартапа.

На начальном этапе компании удалось собрать около €9 млн. В число крупнейших инвесторов, помимо NIF, вошли компании Project A Ventures и Discovery Ventures.

ARX Robotics стала "пионером в области [разработки] автономных и модульных роботизированных решений" и намерена сделать вооруженные силы европейских стран "подготовленными к роботизированной войне". Представитель фонда Крис О'Коннор, слова которого приводит агентство Bloomberg, пояснил, что использование автономных боевых роботов "на земле" - это лишь "вопрос времени".

Компания ARX Robotics была основана тремя отставными военнослужащими из ФРГ в 2022 году и пока собрала 12 моделей роботов, которые применялись в Германии и на Украине. Стартап подписал контракты на продажу своей продукции на сумму в размере €308 тыс. в 2023 году и еще на €1 млн в первом квартале 2024 года. В настоящее время в продаже находятся три модели роботов, стоимость которых варьируется от €30 до €150 тыс. за каждую.

Инновационный фонд НАТО был создан в 2021 году с целевым объемом в $1 млрд. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, главные задачи организации заключаются в поиске перспективных гражданских технологий и разработок на ранней стадии, а также их адаптация для военных нужд НАТО и оказание содействия при финансировании их развития. На стадии создания фонда к нему присоединились 17 стран - участниц НАТО, сейчас их число достигло 24. Участие в фонде носит добровольный характер.