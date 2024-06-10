В Samsung рассказали об ускорении смартфонов

В корпорации Samsung рассказали, как решить проблему замедления смартфонов после обновления. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее Google представила майское обновление Play System для Android, которое исправляет ошибки и улучшает безопасность магазина Google Play Store. После этого многие пользователи смартфонов Samsung пожаловались на проблемы. В частности, после обновления приложения на телефонах начали подолгу открываться и тормозить.

На проблемы отреагировали в поддержке Samsung. Специалисты компании подтвердили, что если после установки обновлений долгое время не перезагружать устройство, то работа смартфона может замедлиться. В этом случае в корпорации предложили пользователям перезагрузить свои девайсы, чтобы ускорить их работу.

По словам журналистов, многие мелкие неполадки и проблемы смартфонов решаются перезагрузкой. Также пользователи могут время от времени перезагружать свои телефоны или выключать их в качестве меры профилактики.

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