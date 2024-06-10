Asus показала ноутбук с внешним экраном из электронных чернил

Тайваньская технологическая компания Asus представила концепт-ноутбук Dali, основанный на модели Zephyrus G14, с интересной особенностью - встроенным в крышку цветным экраном типа E-Ink. Этот 12-дюймовый экран имеет разрешение 1600 на 1200 пикселей и может отображать шесть основных цветов. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя кажется, что этот экран предоставляет практически бесконечные возможности кастомизации, пока он позволяет использовать только несколько предварительно созданных стикеров или изображений, сгенерированных ИИ. Эти изображения могут быть размещены и изменены с помощью специального программного обеспечения Dali.

В настоящее время концепт-ноутбук Dali был продемонстрирован на выставке Computex, и его дальнейшая судьба остается неизвестной. Но это несомненно инновационное решение, которое может стать популярным среди поклонников уникального дизайна и персонализации своих гаджетов.

Asus - это расположенная на Тайване транснациональная компания, специализирующаяся на компьютерной электронике (как комплектующих, так и готовых продуктов). Название торговой марки Asus происходит от слова Pegasus.

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