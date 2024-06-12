Новые функции от Apple в iOS 18

Компания Apple внедрила в iOS 18 возможность записи телефонных разговоров и их последующую расшифровку с помощью искусственного интеллекта Apple Intelligence. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что перед запуском функции собеседник будет получать уведомление о начале записи. Система транскрипции сможет не только предоставить полный текст разговора, но и выделить ключевые моменты, предлагая краткое содержание с указанием самого важного из разговора.

Функция расшифровки поддерживает ограниченный набор языков, включая английский, испанский, немецкий и французский. Русский язык для нововведения пока не заявлен. Появится ли его поддержка в будущем, пока не уточняется.

Компания Apple представила iOS 18 в рамках конференции WWDC 2024, которая состоялась 10 июня. Главным нововведением в операционной системе стал ИИ Apple Intelligence на базе ChatGPT, который добавит в смартфоны компании "поумневшего" голосового помощника Siri, который теперь может взаимодействовать с приложениями, и другие функции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!