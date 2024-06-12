В Android появилась ИИ-функция для защиты смартфонов от кражи

Компания Google запустила бета-тестирование функции защиты от краж Android-смартфонов. Нововведение пока доступно только в Бразилии, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция была представлена в мае и теперь стала доступна в бета-версии для пользователей из Бразилии. Для ее активации нужно подать заявку на участие.

Технология работает на основе алгоритмов искусственного интеллекта и способна выявлять попытки кражи гаджета посредством анализа необычных движений устройства. Кроме того, функция может определить несанкционированное использование смартфона при подключении к незнакомым сетям.

Официальная презентация функции защиты от краж устройств состоялась на конференции Google I/O в мае 2024 года, где также были представлены другие обновления приватности для операционной системы Android 15. Точная дата выпуска функции распознавания краж пока не раскрывается.

Операционная система Android 15 на данный момент проходит тестирование. Ее полноценный релиз ожидается осенью 2024 года. Первыми новую ОС получат смартфоны Google.

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