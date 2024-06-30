Huawei выпустит компьютер с фирменным процессором Kirin

Huawei готовится к запуску настольного компьютера Qingyun W515x, который станет первым подобным устройством компании, работающим на базе фирменного процессора Kirin. Об этом сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За производительность Qingyun W515x будет отвечать чипсет Kirin 9000C, который, по слухам, является модификацией Kirin 9000S, используемого во флагманском смартфоне Huawei Mate 60. Это достаточно производительный 12-поточный восьмиядерный процессор, однако как он себя проявит в компьютере, пока не ясно.

Ключевыми особенностями Huawei Qingyun W515x также станут поддержка оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопителей, а также наличие Wi-Fi 6 и модуля TPM для криптографического шифрования данных. В качестве операционной системы вместо привычной HarmonyOS будут предлагаться UOS 1070 - китайский китайский дистрибутив на основе Deepin, или KOS 2403.

Бренд Qingyun был запущен Huawei в марте прошлого года. За это время компания представила линейку фирменных ноутбуков, ПК, планшетов и других устройств. В текущей серии настольных ПК присутствуют модели Qingyun B730 и B530, оснащенные процессорами Intel Core 12-го поколения и операционной системой Windows 11.

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