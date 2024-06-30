Samsung решила сэкономить на будущем флагмане

Ожидается, что в попытке снизить затраты на компоненты топовой модели Galaxy S25 Ultra компания Samsung сохранит емкость аккумулятора на том же уровне (5000 мАч), который используется с выпуска Galaxy S21. Об этом сообщает издание PhoneArena, ссылаясь на пользователя X (Twitter) под ником Sawyer Galox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Sawyer Galox, вместе с аккумулятором на 5000 мАч Galaxy S25 Ultra также получит поддержку проводной зарядки мощностью до 45 Вт. Инсайдер сообщил, что изначально Samsung планировала оборудовать флагман 2025 года многоячеечной батарей и поддержкой зарядки мощностью до 65 Вт. Однако теперь оба обновления придется ждать до выхода Galaxy S26 Ultra в 2026 году.

В PhoneArena считают, что Samsung решила сэкономить на аккумуляторе Galaxy S25 Ultra, поскольку столкнулась с ростом цен на комплектующие от поставщиков. В частности, недавно стало известно, что американская компания Qualcomm подняла цены на процессоры Snapdragon. Обычно именно в моделях серии Ultra южнокорейский IT-гигант использует чипы Snapdragon, а не фирменные Exynos.

Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy S25, в которую непременно войдет модель Ultra, в начале 2025 года. Обычно компания проводит мероприятия Galaxy Unpacked в январе или феврале.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!