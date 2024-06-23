Samsung выпустила бюджетные и мощные смарт-часы Galaxy Watch FE

Компания Samsung выпустила "умные" часы Galaxy Watch FE, которые представляют собой бюджетную альтернативу флагманским моделям. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал SamMobile.

Galaxy Watch FE предлагаются в единственном размере корпуса 40 мм с 1,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 396х396 пикселей, защищенным сапфировым стеклом. За производительность часов отвечают процессор Exynos W920, 1,5 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 16 ГБ.

Среди прочего отмечается наличие аккумулятора емкостью 247 мАч, NFC для бесконтактных платежей и операционной системы OneUI 5 Watch на базе Wear OS 4.

Часы получили функцию мониторинга ЧСС с оповещением об аномальных значениях, измерения ЭКГ, анализа состава тела и спортивные режимы. Корпус часов защищен по стандартам IP68, 5ATM и MIL-STD-810G.

Новые Galaxy Watch FE (Bluetooth) поступят в продажу по цене в $200 (около 17,6 тыс. руб.), тогда как за LTE-версию будут просить уже $250 (около 22 тыс. руб.).

Уже 10 июля состоится презентация Galaxy Unpacked, где ожидается презентация новых складных смартфонов Samsung, "умного" кольца и часов Watch7.

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