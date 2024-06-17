В Google Chrome появилась новая функция

Компания Google представила новую функцию для мобильного браузера Chrome на платформе Android - "Прослушать эту страницу". Эта опция позволяет пользователям прослушать текст с веб-страницы, прочитанный встроенным синтезатором голоса. Информация о новой функции появилась на сайте издания The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция добавляет элементы управления воспроизведением, такие как пауза, изменение скорости чтения, перемотка вперед или назад на 10 секунд. Также пользователи могут выбрать голос и язык озвучки. В список поддерживаемых языков на текущий момент входят английский, французский, немецкий, арабский, хинди и испанский.

Опция "Прослушать эту страницу" будет доступна в основном меню приложения прямо под разделом "Перевести". Это обновление должно улучшить удобство использования браузера для пользователей с ограниченными возможностями зрения или для тех, кто предпочитает слушать контент, а не читать его.

В The Verge отметили, что в браузере Siri на iPhone подобная опция существует уже давно.

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